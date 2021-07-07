Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor'a konuştu! Balotelli'den sonra Ibrahimovic...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transferde ardı ardına bombaları patlatmaya devam ediyor. Daha önce Younes Belhanda ve Mario Balotelli ile anlaşma sağlayan Adana Demirspor'da yeni hedef belli oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı özel açıklamada Ibrahimovic transferine ilişkin konuştu. Sancak, " "Bruma'yla ilgilendik maliyetinden dolayı vazgeçtik. Nani ile görüştük, biraz zorlasak belki de getirebilirdik. Akintola için görüşmelerimiz sürüyor. Muhammed Şengezer'i ısrarla istiyoruz. 6-7 transfer daha yapacağız. Ibrahimovic'i geçen sezon istemiştik, olursa 1 sene sonra olur." dedi.