Adam Buksa'nın pozisyonu kartlık mıydı? Erman Toroğlu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta müsabakasında Bitexen Antalyaspor sahasında Galatasaray'a diş geçiremedi. Mücadelenin ilk yarısında çok konuşulan Adam Buksa - Fernando Muslera pozisyonu hafızalarda kalırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'da pozisyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Ayağının altı, Muslera'nın dış tarafına kemik tarafına geliyor. Buksa'nın sol ayağı yani denge ayağı yerde değil. Dolayısıyla ayağını kurtaramaz, kasıtlı basmıyor. Kart verebilir mi, verebilir. Muslera da itirazdan sonra sarı kart gördü ve bir daha itiraz etti, o da kırmızı kart görebilirdi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)