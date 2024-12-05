Acun Ilıcalı: Galatasaray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi! 05.12.2024 | 00:18 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın, "Galatasaray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi" sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

İŞTE ILICALI'NIN SÖZLERİ:

Bu olay tiyatro! Bildiğiniz bir sistem var ortada. Galatasaray'ın hakkının yendiğine inandırma sistemi. Biz de oturacağız, hep beraber diyeceğiz ki 'Yazık Galatasaray'a, hakkı yendi...' Yenmedi hakkı. Eyüpspor'un hakkı yendi, onların pozisyonları daha bariz.