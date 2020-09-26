Aboubakar: Evime geri döndüm

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transferin açıklanmasının ardından Aboubakar, açıklamalarda bulundu.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutuyum. Burası, Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye Şapiyonluğu yaşadığımız, kupalar kazandığımız kulübüm. Bu kulübü asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş'a geri döndüm.