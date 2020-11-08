Abdurrahim Albayrak'tan Arda Turan açıklaması! Sivasspor - Galatasaray maçından sonra...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, 9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan Arda Turan ile ilgili de konuştu

Abdurrahim Albayrak, tecrübeli futbolcuyla ilgiliifadelerini kullandı.