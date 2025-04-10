Abdullah Kavukcu: Okan Buruk Jose Mourinho'ya gerekli dersi verdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacakları maç için Samsun'a giden Galatasaray'da Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili yaşanan olaylar hakkında da konuşan Kavukcu, "Okan Hoca, Mourinho'ya gerekli dersi verdi." dedi.