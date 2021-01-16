Abdullah Avcı: Rakibin 10 kişi kalması dirençlerini yukarı çekti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Rakibin 10 kişi kalması rakibin direncini yukarı çekerken, bizi zaman zaman oyun disiplininden kopmamızı sağladı" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, 33. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Benik Afobe'nin 90+6. dakikada bulduğu golle müsabakayı 1-1 tamamladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'un Hatayspor'a evinde farklı kaybettiği maç sonrası oyun planında değişikliğe gittiğini, daha geniş alanda oynayan bir takımdan savunma yapan bir takıma geçtiğini söyledi. Buna hafta başında oyuncularıyla birlikte çalıştıklarını dile getiren Avcı, maçla ilişkin ise şunları söyledi:

"Oyunda kaçırdığımız penaltıya kadar tamamen istediğimiz gibi sabırla topa sahip olup, kaybettiğimiz yerde yaptığımız baskılar, özellikle 5'li 6'lı savunmaya karşı rakip arkası koşular ve kenar varyasyonlar son derece önemliydi. Kaybettiğimiz bir topta yaptığımız baskı ile penaltıyı yakaladık. Penaltıyı değerlendirebilsek, oyun başka bir senaryoya gidecek. Rakibin 10 kişi kalmasının rakibin direncini yukarı çekerken, bizi zaman zaman oyun disiplininden kopmamızı sağladı. Bireysel performansları ortaya çıkarma durumu oluşturdu. Böyle durumlarda merkezi değil kenarları zorlamak gerekiyor. Biz de zaman zaman bunu yaptık. Oyunun ikinci yarısında oyunu daha erken cebimize almamız gereken bir durumda oyunu çok sıkıştırdık. Bazen pozisyona girdik, bazen bunları değerlendiremedik. Bazen ağır, bazen de hızlı oynadık. Oyunun başında belki kazanacaktık, sonra kaybederken son saniyede tekrar beraberliği yakaladık. Takımın verdiği, reaksiyon, mücadele isteğini biraz daha planlı ve organizasyonlu bir şekilde yapmamız lazım. Bunun için de rekabeti ve oyuncu kalitesini arttırmamız lazım."