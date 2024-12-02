Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray taraftarına kötü haber! "En azından..."

Galatasaray-Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkındaki bilgileri A Spor yorumcusu Kaya Temel aktardı. Temel, "Abdülkerim Bardakcı ile ilgili İlk aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu ve aşil tendonu bölgesinden bir sakatlık yaşadığı. Tecrübeli stoperin bugün MR’ı çekilecek, en azından 1 ay sahalardan uzak kalacağına yönelik bir bilgi var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)