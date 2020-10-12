Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Canlı yayında açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Aatif Chahechouhe, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Temmuz 2016 - Ocak 2019 arası Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımdan ayrılık süreciyle ilgili "Fenerbahçe'de iki sezonda 14 gol attım. Daha sonraki sezon yönetimle bazı problemler yaşadık ve sonrasında Rizespor'a gittim. Fenerbahçe kariyerimi çok iyi olarak görüyorum. Orada iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum." dedi.