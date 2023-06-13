A Milli Takım'dan Abdülkerim Bardakcı Letonya maçı öncesi konuştu! "Burada kalıcı olmak istiyorum"

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bardakcı, "Burada mükemmel bir ortam var, herkes birbiriyle çok iyi ve aile ortamı var. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...