A Milli Futbol Takım'nın basın toplantısında Polat Alemdar sorusuna Kayserispor'dan esprili paylaşım | İZLEYİN
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı kampında bir basın mensubunun Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a sorduğu soruda yanlışlıkla Doğan Alemdar yerine Polat Alemdar demesi eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu. Bu anlar sosyal medyada da büyük etkileşim alırken, Kayserispor'dan esprili bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
😅😅— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 30, 2021
İşte ben, Doğan Alemdar. Karşındayım!@doganalemdar16 https://t.co/Mq0nSKlZZ5 pic.twitter.com/lEddnFud7y