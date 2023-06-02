Haberler Ümraniyespor Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta müsabakasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 12:00
Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Giresunspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Demet Özdemir ile yollarını ayıran Oğuzhan Koç çılgına döndü! Oğuzhan Koç'tan evlilik itirafı!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumunu açıkladı! Minik bedeni kanserle mücadele ediyordu: "Zor günler..."
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi!
Bir talibi daha çıktı! Ada'dan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yaprak dökümü başladı
Ümraniyespor'dan gündem olan paylaşım!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı en güzel Cuma mesajları 🌹
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! Çağlar Söyüncü'nün transferini resmen duyurdu! 11:43
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 11:40
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:36
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:26
Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı Razgatlıoğlu MotoGP'ye neden geçmedi? Kenan Sofuoğlu açıkladı 11:17
G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! G.Saray-F.Bahçe derbilerinde dikkat çeken detay! 10:59
Daha Eski
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 10:53
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:38
Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? Türkiye - İspanya maçı saat kaçta? 10:21
Yeni transfer İstanbul'a geldi! Yeni transfer İstanbul'a geldi! 10:21
Sassuolo - Fiorentina maçı saat kaçta? Sassuolo - Fiorentina maçı saat kaçta? 10:05
Nuggets final serisine galibiyetle başladı Nuggets final serisine galibiyetle başladı 09:59