Yaprak dökümü başladı

Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig’e veda eden Ümraniyespor’da ayrılıklar başladı. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.
Ankaragücü yenilgisiyle Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'da ayrılıklar başladı. Kırmızı-beyazlılar, 31 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Geraldo ile yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.