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Ümraniyespor umutlandı

Düşme hattındaki Ümraniyespor, Umut’un 3 gol, 1 asistiyle Sivasspor’u devirip, umutlarını korudu

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Ümraniyespor umutlandı

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta düşme hattındaki Ümraniyespor, Sivasspor'u Umut Nayir'in hattrick ve 1 asistiyle 4-1 yendi. 29 yaşındaki Umut Nayir, 7 ve 24'te skoru 2-0 yaptı. 35'te Gradel farkı bire indirdi. 45+5'te Yatabare'ye VAR'dan kırmızı çıktı. 10 kişi kalan rakibi karşısında 2. yarıya da hızlı başlayan İstanbul ekibi, 76'da Umut'la tabelayı 3-1 yaptı. 90+1'de son sözü Umut'un asistinde Kayode söyledi: 4-1. Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapan Umut, bu sezon 15 gole ulaştı.

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