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Ümraniyespor’dan VAR kayıtları çağrısı

Ümraniyespor kulübü, 1-0’lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 09:14
Ümraniyespor’dan VAR kayıtları çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada hakem kararlarına tepki gösterilirken, VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir çağrı yapıldı.

İşte o paylaşım:

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