Ümraniyespor’dan VAR kayıtları çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Ümraniyespor tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada hakem kararlarına tepki gösterilirken, VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir çağrı yapıldı.
İşte o paylaşım:
🔄 8 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) April 28, 2023
💊 OYUNCU SAKATLIKLARI
🟰 5 DAKİKA UZATMA 👏🏻
⚽️ UZATMALARDA GELEN GOL
🔪 UYDURMA BİR FAUL İLE İPTAL
📺 İMDADA YETİŞEN GARİP ÇİZGİLİ VAR
⏱️ ALELACELE BİTİRİLEN MAÇ pic.twitter.com/imDV89npkU