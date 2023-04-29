Ümraniyespor’dan VAR kayıtları çağrısı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada hakem kararlarına tepki gösterilirken, VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir çağrı yapıldı.

İşte o paylaşım: