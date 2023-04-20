Ümraniyespor Mustafa Er ile anlaştığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yeni teknik direktör belli oldu.
İstanbul temsilcisi Recep Uçar ile ayrılığın ardından Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;
"Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."
Mustafa Er, Ümraniyespor'un başında ilk maçına Beşiktaş karşılaşmasında çıkacak.
Hoş geldin Mustafa Er ❤️🤍— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) April 20, 2023
Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.#SemtinTakımı • #Ümraniyespor pic.twitter.com/R1qvDoTR49