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Ümraniyespor Mustafa Er ile anlaştığını duyurdu!

Recep Uçar ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Mustafa Er ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 16:39 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 20:47
Ümraniyespor Mustafa Er ile anlaştığını duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da yeni teknik direktör belli oldu.

İstanbul temsilcisi Recep Uçar ile ayrılığın ardından Mustafa Er ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ümraniyespor'un açıklaması şu şekilde;

"Hoş geldin Mustafa Er. Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

Mustafa Er, Ümraniyespor'un başında ilk maçına Beşiktaş karşılaşmasında çıkacak.

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