Ümraniyespor teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı yollarını ayırdı.

Ümraniyespor'dan yapılan paylaşımda;



Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü" olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır. pic.twitter.com/8IUO2FTKbX — HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) April 19, 2023

Ümraniyespor'u Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar, bu sezon 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ümraniyespor'da toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.