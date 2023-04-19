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Ümraniyespor teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:51 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:01
Ümraniyespor teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı yollarını ayırdı.

Ümraniyespor'dan yapılan paylaşımda;

Ümraniyespor'u Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar, bu sezon 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Ümraniyespor'da toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.

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