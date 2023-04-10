Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan Kayserispor maçı sonrası flaş Lale Orta sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında Ümraniyespor, Kayserispor'a 3-1'lik skorla mağlup olurken İstanbul ekibinde Recep Uçar'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Tamamen kazanma parolası ümidiyle geldiğimiz Kayseri deplasmanında puan alamadığımız için üzgünüz. Çağdaş hoca ve Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Umarım arzu ettikleri hedefe ulaşırlar. Biz buraya 1 puan için değil, kazanmak için gelmiştik. Maçta topa daha çok sahip olan taraf bizdik.

Rakiplerimizin puan ya da puanlar kaybettiği bu haftada buradan alacağımız 1 ya da 3 puan çok değerli olacaktı. Bunu alamadığımız için üzüntü yaşıyoruz. Bu ligde var olmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sadece bugün için konuşmuyorum. Sezon başından beri Ümraniyespor maçının pozisyonları incelensin. Lale Orta'dan sizlerin huzurunda özür bekliyorum" diye konuştu.

