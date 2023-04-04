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Konya inançlı

Ümraniye karşısında 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti kaçıran Konyaspor, Antalyaspor’a odaklandı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50
Konya inançlı
Ümraniye karşısında 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti kaçıran Konyaspor, Antalyaspor'a odaklandı. Taraftarı önünde kazanmak isteyen yeşil-beyazlılarda, Teknik Direktör Stanojevic takımına inanıyor. Sırp hoca, "Evimizde kazanacak güce sahibiz. 3 puan bizim olacak" ifadelerini kullandı. haftayı bay geçen Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda yapıldı. Akrepler daha sonra sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, akşam çalışmasıyla da günü çift idmanla bitirdi. Antalyaspor, Konya'yı yenerek seri başlatmak istiyor.
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