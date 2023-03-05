Seri bulmamız şart

Ümraniyespor cephesinde sevinç hakim... Trabzonspor'un iç sahada 36 maçlık yenilmezlik serisine son veren İstanbul temsilcisinde teknik direktör Recep Uçar galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi. Uçar, "Trabzonspor'a karşı ilk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı maça ortak olduk. Doğru bir taktikle de 3 puanı kazandık. Ancak bu bize yetmez. Kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Ümraniyesporcephesinde sevinçhakim... Trabzonspor'uniç sahada 36maçlık yenilmezlik serisineson veren İstanbultemsilcisinde teknik direktörRecep Uçar galibiyetleredevam etmelerigerektiğini söyledi.Uçar, "Trabzonspor'akarşı ilk yarıda istediklerimiziyapamadık.İkinci yarı maça ortakolduk. Doğru bir taktiklede 3 puanı kazandık.Ancak bu bize yetmez.Kazanmaya devametmeliyiz" ifadelerinikullandı.