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Seri bulmamız şart

Ümraniyespor cephesinde sevinç hakim... Trabzonspor'un iç sahada 36 maçlık yenilmezlik serisine son veren İstanbul temsilcisinde teknik direktör Recep Uçar galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi. Uçar, "Trabzonspor'a karşı ilk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı maça ortak olduk. Doğru bir taktikle de 3 puanı kazandık. Ancak bu bize yetmez. Kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Seri bulmamız şart
Ümraniyespor cephesinde sevinç hakim... Trabzonspor'un iç sahada 36 maçlık yenilmezlik serisine son veren İstanbul temsilcisinde teknik direktör Recep Uçar galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi. Uçar, "Trabzonspor'a karşı ilk yarıda istediklerimizi yapamadık. İkinci yarı maça ortak olduk. Doğru bir taktikle de 3 puanı kazandık. Ancak bu bize yetmez. Kazanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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