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Ümraniyespor Olarenwaju Kayode'yi kiraladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor, bonservisi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten Olarenwaju Kayode'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 19:31
Ümraniyespor Olarenwaju Kayode'yi kiraladı!

Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Nijeryalı futbolcu Kayode'yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Kayode. Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayode, Süper Lig'de daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor formaları giymişti.

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