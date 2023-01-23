Haberler Ümraniyespor Recep Uçar Fenerbahçe maçının ardından konuştu! "Yediğimiz golden önce faul var"

Recep Uçar Fenerbahçe maçının ardından konuştu! "Yediğimiz golden önce faul var"

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'ye yenildi. Maçın ardından teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte Uçar'ın o sözleri...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:53
Recep Uçar Fenerbahçe maçının ardından konuştu! "Yediğimiz golden önce faul var"

Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor sahasında Fenerbahçe'ye yenildi. Maçın ardından teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İşte Uçar'ın o sözleri;

"Tansiyonun yükselmeme şansı yok. Biz öyle tramvatik maçlar oynuyoruz ki... Tüm teknik adamlara sorun, belki en nazik insanlardan biri benimdir. Ancak iki defa sarı kart gördüm. Abdulkadir Bitigen kötü maç yönetmiyor ancak ikinci yediğimiz golde kaç faul var bakalım."

Fenerbahçe'nin attığı golden önce iki tane faul vardı. Attığımız gole sevinirken Fenerbahçeliler 'Hocam faul var' diyorlardı. Ben de 'Sizin attığınız ikinci golde de 2 faul var' dedim ve haklı olduğumu söylediler.

Yediğimiz golden önce kaç faul var bakalım. Bizim attığımız 2. golden önce de faul var, bu net. Ben kendi adıma da haksızlık istemem."

DİĞER
Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın: Sağ kulağımın büyük olmasının nedeni...
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçında şok kavga! Emre Mor ile Michy Batshuayi sahanın ortasında tartıştı
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
90+8'de gelen gol VAR'dan döndü! İşte o anlar
Ümraniyespor - Fenerbahçe | CANLI
Çılgın Sayısal Loto çekild! (23 Ocak)
İftar ezanı kaçta okunuyor? 23 Ocak iftar vakti
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! Jorge Jesus: Son düdüğe kadar inanıyoruz! 22:47
Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! Toroğlu'dan F.Bahçe'ye flaş eleştiri! 22:39
Arda Güler'i gördü gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... Arda Güler'i gördü gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar... 22:26
20. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 20. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu 22:13
F.Bahçe Ümraniye'de kazandı! F.Bahçe Ümraniye'de kazandı! 22:12
90+8'de gelen gol VAR'dan döndü! İşte o anlar 90+8'de gelen gol VAR'dan döndü! İşte o anlar 22:11
Daha Eski
Ankaragücü deplasmanda kazandı! Ankaragücü deplasmanda kazandı! 21:58
Arda Güler'i gördü gözyaşlarını tutamadı! Arda Güler'i gördü gözyaşlarını tutamadı! 21:51
F.Bahçeli yıldızlar arasında tartışma! İşte o anlar... F.Bahçeli yıldızlar arasında tartışma! İşte o anlar... 21:33
Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! Beşiktaş Kaan Ayhan için harekete geçti! 21:24
Enner Valencia yılın golüne çok yaklaştı! Enner Valencia yılın golüne çok yaklaştı! 21:16
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 21:11