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Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe kararı!

Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir duyuruda bulundu. İstanbul ekibi, Fenerbahçe maçında Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışının yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 12:45
Ümraniyespor'dan flaş Fenerbahçe kararı!
Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir duyuruda bulundu.

İstanbul ekibi, Fenerbahçe maçında Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışının yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
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