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Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00
Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Hatayspor maçı 3 Ocak Salı günü saat 17:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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