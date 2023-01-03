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Ümraniyespor Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Ümraniyespor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Ümraniyespor'un 10 puanı vardı ve ligin son sırasında bulunuyordu. Hatayspor ise 15 puanla 16. sırada yer alıyor. Ümraniyespor - Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 16:58
Ümraniyespor Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşılaşıyor. Ümraniyespor Hatayspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan K., Popov, Allyson, Glumac, Atasayar, Oğuz, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut.

Hatayspor: Erce, Kâmil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.

ÜMRANİYESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Hatayspor maçı 3 Ocak Salı günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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Ümraniyespor - Hatayspor maçı saat kaçta?
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