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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Evimizde kazanarak başlamak istiyorduk

Medipol Başakşehir mağlubiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Dünya Kupası arasından sonra evimizde kazanarak başlamak istiyorduk. Rakibimiz güçlü, kabul etmek gerekiyor. Onları tebrik ediyorum” dedi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 23:15
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Evimizde kazanarak başlamak istiyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Dünya Kupası arasından sonra evimizde kazanarak başlamak istiyorduk. Rakibimiz güçlü, kabul etmek gerekiyor. Onları tebrik ediyorum. Hem oyuncu hem oyun gücü olan, Avrupa'da bizi güzel şekilde temsil eden bir takımımız. Farklı farklı bölümleri olan bir maçtı. İlk 30 dakika her ne kadar geriye düşerek başlasak da sonra çabuk denge kurduğumuz, topa daha çok sahip olduğumuz, kontralar ürettiğimi bölüm. Sonra Başakşehir oyuna ağırlığını koydu ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz yakaladığımız geçişlerle sonuca gitmekti. 57, 58'e kadar tuttuk maalesef, orada pozisyon hatası ve yediğimiz bir gol var. Daha sonraki bölümlerde Başakşehir oyunu daha çok domine etti. Üzgünüz. Bugün kapatıp yarın itibarıyla 3 gün sonra oynayacağımız Ankaragücü maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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