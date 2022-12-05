Haberler Ümraniyespor HangiKredi Ümraniyespor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

HangiKredi Ümraniyespor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

HangiKredi Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:04 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 14:06
HangiKredi Ümraniyespor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

HangiKredi Ümraniyespor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da hazırlık kampını yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Recep Uçar, antrenman öncesinde takımını toplayarak oyuncularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular, kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maçla tamamladı.

Ümraniyespor, salı günü yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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