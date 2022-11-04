Haberler Ümraniyespor Ümraniyespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:50
Ümraniyespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Ümraniyespor ile Alanyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Alanyaspor maçı 4 Kasım Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı kaslı vücudu ile şov yaptı! 40 yaşındaki Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti!
Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor! Hazırlıklar başladı: "Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşıp..."
İşte UEFA ülke puanında son durum!
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa'da kazanamayan 3 takımdan biri Ümraniyespor!
Recep Uçar: Vuruyoruz ama yıkamıyoruz
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
İZMİR'DE DEPREM!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay görüntü! Batshuayi... Olay görüntü! Batshuayi... 10:37
Harden'dan kötü haber Harden'dan kötü haber 10:29
TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı TFF'den 'geçmiş olsun' mesajı 10:15
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! 10:13
Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Rizespor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 10:05
Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Futsal'da rakipler açıklandı Futsal'da rakipler açıklandı 09:51
İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri! İşte Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri! 09:45
Arao: Valencia'nın da gol atmasını... Arao: Valencia'nın da gol atmasını... 09:33
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! Son 16'da... İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! Son 16'da... 09:32
Basketbol liglerinde haftanın programı açıklandı Basketbol liglerinde haftanın programı açıklandı 09:21
PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza PFDK'dan Kayserispor ve Adana Demirspor'a ceza 09:01