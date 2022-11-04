Haberler Ümraniyespor Recep Uçar: İlk galibiyet vesile olacak!

Recep Uçar: İlk galibiyet vesile olacak!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezonun ilk galibiyetine ulaştıkları bu maçı dönüm noktası olarak gördüklerini dile getirdi.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 22:56
Recep Uçar: İlk galibiyet vesile olacak!

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Recep Uçar, "Bizim için birçok yönden çok anlamlı bir gece. Süper Lig'de ilk gece maçımız, ilk galibiyetimiz. Hepsinin mutluluğu da ayrı oluyor. Ortaya koydukları taktiksel disiplin ve mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Rakibi ve hocaları Farioli'yi de yürekten tebrik ediyorum. Oyun kültürü olan, lige değer katan bir ekip Alanyaspor. Farioli'nin bunda emeği var diye düşünüyorum." dedi.

Maçın tam taktik mücadelesi şeklinde geçeceğini önceden tahmin ettiğini belirten deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Alanyaspor topa sahip olarak oynayan bir ekip. Kendi oyunumuz için hazırlanmıştık. İlk 40 dakika bizim arzu ettiğimiz gibi ön alan baskısı yaptığımız, iyi geçiş pozisyonları bulduğumuz, çalışmaların karşılığını aldığımız bir bölümdü. Son 45 dakika koruma iç güdüsüyle oynadık. İkinci yarı daha kontrollü bir oyun tercih etmemiz gerekiyordu. Planımız işledi. Ancak duran top devamında gol yedik. Bir-iki pozisyon verdik ama bu da normal. Ligin en çok gol atan ekiplerinden biriyle oynuyorduk. Üçüncü golden sonra rahatladık. Dengeli geçen, taktik savaşın olduğu bir müsabakaydı."

Bugüne kadar iyi oynadıkları halde puan alamadıklarını ve bunun futbolu takip eden birçok kişi tarafından da söylendiğini aktaran Recep Uçar, "Biz bugünü kendi adımıza milat olarak kabul ediyoruz. Bu ilk galibiyet umarım bundan sonraki iyi sonuçlara da vesile olur. Buraya gelip bizi destekleyen, aidiyet duygusu yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Destekleri artarak devam ettiği sürece de bu takımın yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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