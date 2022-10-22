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Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 12:10
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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