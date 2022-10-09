Ümraniyespor - Kayserispor maçı CANLI

Ümraniyespor ve Kayserispor Süper Lig'in 9.haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.
Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic
ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor - Kayserispor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 14.30'ta başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.