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Ümraniyespor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor son olarak ligde oynadığı Konyaspor maçından 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Konuk ekip Kayserispor ise kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetmişti. Ümraniyespor-Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:26
Ümraniyespor - Kayserispor maçı CANLI

Ümraniyespor ve Kayserispor Süper Lig'in 9.haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor.


Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.


İLK 11'LER
ÜMRANİYESPOR: Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Allyspon, Glumac, Lenjani, Sackey, Kartal, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Kayserispor maçı 9 Ekim Pazar günü saat 14.30'ta başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

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