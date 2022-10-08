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Ümraniyespor Kayserispor'u tek eksikle ağırlayacak

Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, 9 Ekim Pazar günü Kayserispor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesi tek eksik, tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 14:41
Ümraniyespor Kayserispor'u tek eksikle ağırlayacak

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde geride kalan 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul temsilcisi, son maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor, karşılaşma öncesi 2 puanla son basamakta yer alıyor.

Ümraniyespor'da Kayserispor maçı öncesinde tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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