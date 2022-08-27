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SÜPER LİG HABERLERİ | Recep Uçar Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ümraniyespor, Adana Demirspor'a konuk oldu. Müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan İstanbul ekibinde karşılaşma sonrası teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 01:17
SÜPER LİG HABERLERİ | Recep Uçar Adana Demirspor maçı sonrası konuştu!

Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim amacımız ligde var olabilmek. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan Ümraniyespor, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, "Öncelikli olarak galibiyetlerinden dolayı Montella hocayı, oyuncularını, ekibini ve Adana Demirspor camiasını tebrik ediyorum. Maça gelirsek, maçtan önce Adana Demirspor takımının topun kendilerinde olduğu bölümle alakalı ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu söylemiştim. Özellikle iç sahada çok pozisyon bulabilen bir oyuncu grubu var. Maça da 3. dakikada yediğimiz golle 1-0 mağlup başladık. Bu mağlubiyetin etkisini çok çabuk üzerimizden attığımızı düşünüyorum. İlk yarı daha dengeli bir oyun vardı. Ciddi sayıda pozisyonlara girebilirdik. Bizim aslında son 4 haftadır sorunumuz aslında arzu ettiğimiz skorları alamamak. Zor bir fikstürden geçiyoruz ama mazeret üretmeyi sevmem. Bunu mazeret olarak da görmüyorum. Her maça ortak olarak oynadık. Bundan sonraki maçlara da ortak olacağız. Bugün oyuncularımı da ayrıca tebrik ediyorum. Bizim amacımız ligde var olabilmek. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

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