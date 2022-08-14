Ümraniyespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Ümraniyespor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Ümraniyespor ile Antalyaspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Antalyaspor maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.