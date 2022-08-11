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Ümraniyespor Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Eyüpspor'da forma giyen Umt Nayir'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı. 29 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da forma giyecek.

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:15
Ümraniyespor Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak dikkat çeken Ümraniyespor, kadrosuna flaş bir takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.

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