Ümraniyespor Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak dikkat çeken Ümraniyespor, kadrosuna flaş bir takviye yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.
Hoş Geldin Umut! ❤️🤍&mdash; HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 11, 2022
Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/MurVXiuR2O