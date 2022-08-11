Ümraniyespor Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak dikkat çeken Ümraniyespor, kadrosuna flaş bir takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, bonservisi Eyüpspor'da bulunan golcü futbolcu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Eyüpspor takımından 29 yaşındaki santrafor oyuncusu Umut Nayir'i 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Umut'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.