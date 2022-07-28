Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Samgurali kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - SAMGURALI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Samgurali maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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