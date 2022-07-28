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Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Samgurali karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 11:00
Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Ümraniyespor ile Samgurali kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Samgurali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - SAMGURALI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Samgurali maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Ümraniyespor - Samgurali maçını canlı takip etmek için tıklayın

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