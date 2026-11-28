Alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Altay'da son 2 maçın sonunda futbolculara tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı takımı yemek organizasyonunda misafir ederek buzları eritti.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Altay'da son 2 maçın sonunda futbolculara tepki gösteren taraftarlar, siyah-beyazlı takımı yemek organizasyonunda misafir ederek buzları eritti. Bursa Yıldırım ve Gaziemir mağlubiyetlerinin ardından oyuncuları uyaran siyah-beyazlı taraftarlar takıma moral verdi.