TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurt, konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u gol düellosuna sahne olan maçta 4-3 yendi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Malatya Yeşilyurt, konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u gol düellosuna sahne olan maçta 4-3 yendi. Yeşilyurt'a galibiyeti getiren golleri 17'de Koray Uzun, 32 ve 90'da Enes Nalbantoğlu 90+1'de Tayyip Kanarya kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 11 ve 61'de Ali Gündoğdu, 89'da Hüseyin Emir İkiz attı.