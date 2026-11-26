Eskişehirspor camiası, kulübün unutulmaz kalecisi Sinan Alağaç'ı vefatının 41'inci, milli futbolcu Burhan Tözer'i ise vefatının 11'inci yıl dönümünde kabirleri başında andı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Eskişehirspor camiası, kulübün unutulmaz kalecisi Sinan Alağaç'ı vefatının 41'inci, milli futbolcu Burhan Tözer'i ise vefatının 11'inci yıl dönümünde kabirleri başında andı. Anma programları yönetim kurulu üyeleri, A takım ve altyapı futbolcularının katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak Esentepe Mezarlığı'na giden kafile, daha sonra Asri Mezarlık'a geçti. Her iki törende de kulüp tarihine iz bırakan isimler için dualar okundu.