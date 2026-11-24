TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yükselişini sürdürüyor.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerle başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak 13. hafta mücadelesinde Alanya 1221'i mağlup ederek galibiyet serisini tam 6 maça çıkardı.