3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor, evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplasa da deplasmanda sıkıntılı günler geçiriyordu.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor, evinde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan toplasa da deplasmanda sıkıntılı günler geçiriyordu. Ancak kırmızı-beyazlılar, gurbette 4 maçlık galibiyet özlemini Kepez Spor'u 2-1 yenerek dindirdikten sonra Ayvalık engelini de aşarak 2'de 2 yaptı.