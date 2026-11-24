3'üncü Lig 2'nci Grup'ta konuk olduğu Gaziemir SK'ya 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay'da moraller iyice bozulurken, siyah-beyazlı takım haftayı kümede kalma barajında tamamlayarak teselli buldu.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta konuk olduğu Gaziemir SK'ya 2-1 yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altay'da moraller iyice bozulurken, siyah-beyazlı takım haftayı kümede kalma barajında tamamlayarak teselli buldu. düşme hattındaki 4 takımdan 3'ünün mağlubiyetle haftayı kapatması Altay'a derin bir nefes aldırdı.