Zonguldakspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Zonguldakspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Ali Çalış ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ayrılık kararının karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığı belirtilerek, "Sayın Ali Çalış'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.