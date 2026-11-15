Karaman FK'nin takım otobüsünde korku dolu anlar!

Trendyol 3. Lig ekiplerinden Karaman FK kafilesini taşıyan otobüs, motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle tehlikeli bir atlattı. Edinilen bilgilere göre, futbolcuların motor bölümünden gelen dumanları fark edip durumu iletmesi üzerine şoför aracı hızla yol kenarına çekti.

"KAPIYI AÇMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Yaşanan korku dolu anları aktaran Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, aracın elektrik sisteminin kesildiğini belirterek şunları söyledi:

"Şoför aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi. O sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik."

HASAR OLUŞTU

Futbolcular ve teknik heyet kısa sürede güvenli bir alana tahliye edilirken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kulüp cephesinden olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığına dair açıklama yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAÇ ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karaman FK'nın deplasman yolculuğu sırasında takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle 15 Kasım Pazar günü (bugün) oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK karşılaşmasını ileri bir tarihe erteledi.