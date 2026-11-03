Hedefimizden vazgeçmeyiz

Erciyes 38 FK Sözcüsü Volkan Çolak, Bitlis 1916’ya 4-0 yenildikleri maçın ardından “Bir mağlubiyetle inancımızdan vazgeçmeyiz.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Erciyes 38 FK Sözcüsü Volkan Çolak, Bitlis 1916'ya 4-0 yenildikleri maçın ardından "Bir mağlubiyetle inancımızdan vazgeçmeyiz. Yolumuz mücadele, hedefimiz şampiyonluk" dedi. Hakem kararlarına tepki gösteren Çolak, "Biz ayrıcalık değil, adil ve tarafsız yönetim istiyoruz" ifadelerini kullandı. Önlerindeki üç maçı kazanarak 9 puan almayı ve zirve yarışını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.