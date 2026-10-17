Altay’ın rakibi Eskişehir

Türk futbolunun iki köklü kulübü Altay ve Eskişehirspor bugün karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Siyah-beyazlılar, 9 puana 9. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar, 11 puanla 6. sırada yer alıyor. Altay'da kırmızı kart cezalısı Onur ve İsa forma giyemeyecek.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Türk futbolunun iki köklü kulübü Altay ve Eskişehirspor bugün karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Levent Buğra Vartemel yönetecek. Siyah-beyazlılar, 9 puana 9. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar, 11 puanla 6. sırada yer alıyor. Altay'da kırmızı kart cezalısı Onur ve İsa forma giyemeyecek.