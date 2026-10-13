Kanlı: Altay büyük oynadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u uzatmalarda attığı golle deviren Altay, büyük sıkıntılarla başladığı sezonun ilk 6 haftasında 9 puan toplayıp iyi bir performans sergiledi.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u uzatmalarda attığı golle deviren Altay, büyük sıkıntılarla başladığı sezonun ilk 6 haftasında 9 puan toplayıp iyi bir performans sergiledi. Başkan Sinan Kanlı, "Uşak karşılaşmasından mücadele ile 3 puan aldık. Büyük Altayımız büyük oynadı" dedi.