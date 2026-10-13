Ersoy'dan teşekkür

Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Adanaspor maçını tribünden takip ederek destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy, Adanaspor maçını tribünden takip ederek destek veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Ersoy, "Şehrin önde gelen isimlerinin takıma verdiği destek kulübe güç katıyor. Bu destek şampiyonluk yolundaki inancımızı da artırıyor" dedi.