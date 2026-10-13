Adanaspor devredildi

TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk 5 maçını kaybeden ve maddi olarak zor günler geçiren Adanaspor'da, Başkan Ergin Göleli, kulübün devir sürecinin tamamlandığını ve Uğur Özdemir'e devredildiğini açıkladı
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk 5 maçını kaybeden ve maddi olarak zor günler geçiren Adanaspor'da, Başkan Ergin Göleli, kulübün devir sürecinin tamamlandığını ve Uğur Özdemir'e devredildiğini açıkladı. Göleli, "Adanaspor'umuza, taraftarlarımıza ve tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.