3. Lig'de 637 oyuncuya ceza kesildi

3. Lig'de 637 oyuncuya ceza kesildi

PFDK, bahis soruşturması kapsamında Nesine 3. Lig'de oynayan ve serbest statüde olan 637 oyuncuyu 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
3. Lig'de 637 oyuncuya ceza kesildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında hakemler, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'deki futbolcuların ardından 3. Lig'de oynayan ve serbest statüde olan 637 oyuncuya verilen cezaları duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre; 3. Lig'den kurula sevk edilen 638 futbolcudan 637'si 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Futbolculardan Bertu Alican Özyürek'e ise 5 yıllık zaman aşımı nedeniyle ceza verilmedi. Böylece 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen bin 24 oyuncudan bin 20'siyle ilgili cezalar açıklanmış oldu. Daha önce başka bir dosyadan 12 ay ceza alan 2. Lig oyuncusu Canberk Aydemir ve zaman aşımı nedeniyle 3. Lig'de forma giyen Bertu Alican Özyürek için herhangi bir müeyyide uygulanmadı. Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu'nun dosyaları kurul tarafından incelenmeye devam ediyor.
